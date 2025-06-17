В Алматинской области состоялось заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством акима региона Марата Султангазиева. Обсуждены итоги пяти месяцев 2025 года, выработаны меры по дальнейшему снижению уровня преступности и усилению общественной безопасности, передаёт BAQ.KZ.

Согласно озвученной статистике, в регионе наблюдается снижение основных видов преступлений. Количество обращений и сообщений о правонарушениях сократилось на 11,5%, уголовных дел — на 12,4%. Особенно заметное сокращение произошло по следующим категориям:

особо тяжкие преступления — на 45,3%

тяжкие — на 14,7%

умышленные убийства — в 2 раза

кражи — почти на 30%

мелкие хищения — более чем в 4 раза

правонарушения в общественных местах — на 19%

число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков без цели сбыта — на 25,4%.

Начальник департамента полиции Мейрам Абикеев подчеркнул, что достигнутые результаты — это эффект от системной работы всех ведомств и реализации Дорожной карты по укреплению правопорядка.

"Мы фиксируем стабильное улучшение показателей. Это результат комплексной работы. Однако важно не терять темп и усиливать профилактику в зонах риска".

Прокурор области Берик Адамов обратил внимание на положительную динамику по Талгарскому району, где уровень преступности снизился на 11% — с 34 до 30 на 10 тысяч человек, что вдвое ниже, чем в ряде других регионов страны.

Также на заседании обсуждены рост ДТП, включая случаи с участием детей, и меры профилактики в сфере образования, транспорта и инфраструктуры. Аким области подчеркнул, что приоритетом остается безопасность граждан на всей территории региона:

"Снижение уровня преступности — это результат слаженной и ответственной работы всех ведомств, основанной на анализе и системной профилактике. Мы видим, что принимаемые меры дают ощутимый эффект. Важно не только продолжать действовать на опережение и оперативно реагировать на вызовы. Приоритет — безопасность наших граждан на каждом участке региона", — заявил Султангазиев.

Комиссия продолжит реализацию профилактических мер с акцентом на системный анализ, предупреждение рисков и повышение эффективности взаимодействия между органами.