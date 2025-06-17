В Алматинской области зафиксировано снижение тяжких преступлений
В Алматинской области зафиксировано устойчивое снижение уровня преступности.
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В Алматинской области состоялось заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством акима региона Марата Султангазиева. Обсуждены итоги пяти месяцев 2025 года, выработаны меры по дальнейшему снижению уровня преступности и усилению общественной безопасности, передаёт BAQ.KZ.
Согласно озвученной статистике, в регионе наблюдается снижение основных видов преступлений. Количество обращений и сообщений о правонарушениях сократилось на 11,5%, уголовных дел — на 12,4%. Особенно заметное сокращение произошло по следующим категориям:
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особо тяжкие преступления — на 45,3%
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тяжкие — на 14,7%
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умышленные убийства — в 2 раза
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кражи — почти на 30%
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мелкие хищения — более чем в 4 раза
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правонарушения в общественных местах — на 19%
- число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков без цели сбыта — на 25,4%.
Начальник департамента полиции Мейрам Абикеев подчеркнул, что достигнутые результаты — это эффект от системной работы всех ведомств и реализации Дорожной карты по укреплению правопорядка.
"Мы фиксируем стабильное улучшение показателей. Это результат комплексной работы. Однако важно не терять темп и усиливать профилактику в зонах риска".
Прокурор области Берик Адамов обратил внимание на положительную динамику по Талгарскому району, где уровень преступности снизился на 11% — с 34 до 30 на 10 тысяч человек, что вдвое ниже, чем в ряде других регионов страны.
Также на заседании обсуждены рост ДТП, включая случаи с участием детей, и меры профилактики в сфере образования, транспорта и инфраструктуры. Аким области подчеркнул, что приоритетом остается безопасность граждан на всей территории региона:
"Снижение уровня преступности — это результат слаженной и ответственной работы всех ведомств, основанной на анализе и системной профилактике. Мы видим, что принимаемые меры дают ощутимый эффект. Важно не только продолжать действовать на опережение и оперативно реагировать на вызовы. Приоритет — безопасность наших граждан на каждом участке региона", — заявил Султангазиев.
Комиссия продолжит реализацию профилактических мер с акцентом на системный анализ, предупреждение рисков и повышение эффективности взаимодействия между органами.
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