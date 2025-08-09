В Алматы 10 августа перекроют улицы в рамках мероприятий в честь юбилея Абая
Жителей города приглашают на церемонию возложения цветов к памятнику поэта.
В Алматы 10 августа с 9:00 до 11:00 будет временно перекрыто движение транспорта по проспекту Абая, на участке от проспекта Назарбаева до проспекта Достык, а также по проспекту Достык - от улицы Курмангазы до улицы Сатпаева, передает BAQ.KZ.
Ограничения связаны с проведением церемонии возложения цветов к памятнику Абая Кунанбаева.
"Приглашаем жителей и гостей города принять участие в торжественной церемонии, чтобы отдать дань уважения и почтить память великого поэта. Мероприятие начнётся в 10:00 на площади Абая перед Дворцом Республики. Просим отнестись с пониманием, учитывать временные изменения в схеме проезда и соблюдать правила дорожного движения", - говорится в сообщении акимата города Алматы.
Напомним, в Алматы в честь 180-летия Абая Кунанбаева до конца года запланировано более 120 различных мероприятий.
