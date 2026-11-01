В Алматы арестовали автора призыва массово остановить фуры

В Алматы на 15 суток арестовали 41-летнего мужчину, который призывал водителей большегрузов массово остановить транспорт в знак протеста против весовых ограничений. Как сообщили в полиции, видеообращение появилось в социальных сетях. Его автор призывал дальнобойщиков организованно остановить фуры 1 ноября.

Полицейские установили личность мужчины. Им оказался Асылжан Баймуханов. Суд признал его виновным в призывах к организации несанкционированного массового мероприятия и назначил 15 суток административного ареста.