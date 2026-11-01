В Алматы арестовали автора призыва массово остановить фуры
1 Ноября 2026, 23:12
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1 Ноября 2026, 23:121 Ноября 2026, 23:12
163Фото: изображение создано нейросетью
В Алматы на 15 суток арестовали 41-летнего мужчину, который призывал водителей большегрузов массово остановить транспорт в знак протеста против весовых ограничений. Как сообщили в полиции, видеообращение появилось в социальных сетях. Его автор призывал дальнобойщиков организованно остановить фуры 1 ноября.
Полицейские установили личность мужчины. Им оказался Асылжан Баймуханов. Суд признал его виновным в призывах к организации несанкционированного массового мероприятия и назначил 15 суток административного ареста.
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