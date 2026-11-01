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В Алматы арестовали автора призыва массово остановить фуры

1 Ноября 2026, 23:12
АВТОР
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изображение создано нейросетью 1 Ноября 2026, 23:12
1 Ноября 2026, 23:12
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Фото: изображение создано нейросетью

В Алматы на 15 суток арестовали 41-летнего мужчину, который призывал водителей большегрузов массово остановить транспорт в знак протеста против весовых ограничений. Как сообщили в полиции, видеообращение появилось в социальных сетях. Его автор призывал дальнобойщиков организованно остановить фуры 1 ноября.

Полицейские установили личность мужчины. Им оказался Асылжан Баймуханов. Суд признал его виновным в призывах к организации несанкционированного массового мероприятия и назначил 15 суток административного ареста.

 
 
 
 
 
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Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police)

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