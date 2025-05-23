22 мая около 22:25 в Турксибском районе Алматы произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля Audi. В результате аварии пострадали четыре человека, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции города, происшествие случилось на проспекте Рыскулова. По предварительным данным, водитель автобуса при развороте не уступил дорогу автомобилю Audi, двигавшемуся во встречном направлении, из-за чего произошло столкновение.

В результате аварии водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Им была оказана медицинская помощь.

Проводится досудебное расследование по факту ДТП. Устанавливаются все обстоятельства и степень вины участников аварии.

В апреле в Алматы автобус врезался в троллейбус, пострадало 13 человек.