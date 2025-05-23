В Алматы автобус столкнулся с Audi: пострадали четыре человека
Автобус врезался в легковушку — водитель и пассажиры в больнице.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
22 мая около 22:25 в Турксибском районе Алматы произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля Audi. В результате аварии пострадали четыре человека, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции города, происшествие случилось на проспекте Рыскулова. По предварительным данным, водитель автобуса при развороте не уступил дорогу автомобилю Audi, двигавшемуся во встречном направлении, из-за чего произошло столкновение.
В результате аварии водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Им была оказана медицинская помощь.
Проводится досудебное расследование по факту ДТП. Устанавливаются все обстоятельства и степень вины участников аварии.
В апреле в Алматы автобус врезался в троллейбус, пострадало 13 человек.
Самое читаемое
- Ушел из жизни казахстанский журналист Диас Ахметшарип
- Пять змей поймали во дворе дома в Алматинской области
- "Сидя в лодке на суше": блогер показал, как высохло Аральское море
- Тысячи казахстанцев страдают от сфабрикованных обвинений — депутат
- Скрывавшегося от правосудия иностранца задержали в Казахстане