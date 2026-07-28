В Алматы до конца года заменят 105 лифтов в многоквартирных домах
В первую очередь обновят оборудование, которое эксплуатируется более 25 лет или требует капитального ремонта.
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В Алматы до конца 2026 года планируют заменить 105 лифтов в многоквартирных жилых домах. Обновление затронет оборудование с длительным сроком эксплуатации и лифты, нуждающиеся в капитальном ремонте..
Как сообщили в управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции, из общего числа подлежащих замене лифтов 47 эксплуатируются более 25 лет. Еще 58 единиц оборудования требуют капитального ремонта.
Работы будут проводиться в рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023–2029 годы.
Всего в Алматы насчитывается около 14,5 тысячи лифтов. Более 8,4 тысячи из них эксплуатируются в 2 671 многоквартирном жилом доме.
В управлении отметили, что с учетом ежегодного износа оборудования для обеспечения его безопасной эксплуатации в городе необходимо обновлять не менее 150 лифтов ежегодно.
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