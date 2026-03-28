В эти минуты сотрудники МЧС тушат возгорание строящегося административного здания, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошёл на Северном кольце Алатауского района.

По прибытии установлено горение кровли трёхэтажного строящегося административного здания.

В считанные минуты пожарные-спасатели поднялись на кровлю, поданы водяные стволы.

Для обнаружения очагов возгорания применяются бензорезы, развернуты пожарные автолестницы, через которые также осуществляется подача воды.

Интенсивность горения снижена, площадь пожара уточняется.

На месте происшествия работают эвакуаторы Службы спасения ДЧС, которые оттаскивают припаркованные автомобили.