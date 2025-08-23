В Алматы горит жилой дом: спасатели работают по повышенному рангу
На месте работают все экстренные службы.
Сегодня, 15:29
134Фото: Pixabay.com
Пожар случился в частном жилом доме с переходом огня на кровлю соседнего здания в микрорайоне "Горный гигант" Медеуского района города Алматы. В эти минуты спасатели МЧС работают по повышенному рангу при его тушении, передает BAQ.KZ.
"На месте развернут оперативный штаб, организовано 3 боевых участка. Введены стволы, обеспечена бесперебойная подача воды.
Экстренные службы взаимодействия на месте. Ситуация находится под контролем", - сообщили в МЧС.
Информация по пострадавшим не поступала.
