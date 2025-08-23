Пожар случился в частном жилом доме с переходом огня на кровлю соседнего здания в микрорайоне "Горный гигант" Медеуского района города Алматы. В эти минуты спасатели МЧС работают по повышенному рангу при его тушении, передает BAQ.KZ.

"На месте развернут оперативный штаб, организовано 3 боевых участка. Введены стволы, обеспечена бесперебойная подача воды. Экстренные службы взаимодействия на месте. Ситуация находится под контролем", - сообщили в МЧС.

Информация по пострадавшим не поступала.