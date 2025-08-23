  • 23 Августа, 16:54

В Алматы горит жилой дом: спасатели работают по повышенному рангу

На месте работают все экстренные службы.

Фото: Pixabay.com

Пожар случился в частном жилом доме с переходом огня на кровлю соседнего здания в микрорайоне "Горный гигант" Медеуского района города Алматы. В эти минуты спасатели МЧС работают по повышенному рангу при его тушении, передает BAQ.KZ.

"На месте развернут оперативный штаб, организовано 3 боевых участка. Введены стволы, обеспечена бесперебойная подача воды.

Экстренные службы взаимодействия на месте. Ситуация находится под контролем", - сообщили в МЧС.

Информация по пострадавшим не поступала.

