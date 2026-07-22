В Алматы ликвидировали семь крупных точек стихийной торговли

В Ауэзовском районе Алматы полностью ликвидировали семь крупных точек стихийной торговли.

На этих участках ранее незаконно продавали одежду, овощи, молочную продукцию и цветы.

Работы провели по поручению акима города Алматы в рамках борьбы с торговлей в неустановленных местах и соблюдения Правил благоустройства города.

Требования закона

С продавцами провели разъяснительные беседы. Им напомнили о необходимости соблюдать требования законодательства и вести торговлю только в разрешённых местах.

Сколько нарушителей уже наказали

По данным акимата города, с начала года Управлением полиции по статье 204 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях в отношении нарушителей составлено 698 административных протоколов.

Общая сумма штрафов превысила 3,4 млн теңге.

Кроме того, по статье 505 КоАП РК за нарушение правил благоустройства города оформлено 1 386 протоколов на сумму более 5,3 млн теңге.

Торговые объекты

Также сообщается, что с начала года в Ауэзовском районе демонтировали 192 нестационарных торговых объекта.

Работа по выявлению и устранению незаконной торговли продолжается. В акимате отмечают, что такие меры направлены на поддержание порядка и соблюдение правил благоустройства города.