В Алматы ликвидировали семь крупных точек стихийной торговли
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В Ауэзовском районе Алматы полностью ликвидировали семь крупных точек стихийной торговли.
На этих участках ранее незаконно продавали одежду, овощи, молочную продукцию и цветы.
Работы провели по поручению акима города Алматы в рамках борьбы с торговлей в неустановленных местах и соблюдения Правил благоустройства города.
Требования закона
С продавцами провели разъяснительные беседы. Им напомнили о необходимости соблюдать требования законодательства и вести торговлю только в разрешённых местах.
Сколько нарушителей уже наказали
По данным акимата города, с начала года Управлением полиции по статье 204 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях в отношении нарушителей составлено 698 административных протоколов.
Общая сумма штрафов превысила 3,4 млн теңге.
Кроме того, по статье 505 КоАП РК за нарушение правил благоустройства города оформлено 1 386 протоколов на сумму более 5,3 млн теңге.
Торговые объекты
Также сообщается, что с начала года в Ауэзовском районе демонтировали 192 нестационарных торговых объекта.
Работа по выявлению и устранению незаконной торговли продолжается. В акимате отмечают, что такие меры направлены на поддержание порядка и соблюдение правил благоустройства города.
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