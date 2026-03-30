В Алматы мужчина с ножом напал на медиков скорой помощи
В Алматы задержали мужчину, который угрожал ножом сотрудникам скорой помощи, передает BAQ.kz.
Что произошло
Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов. По словам очевидцев, мужчина сначала запер медиков в квартире и угрожал им, а после того как им удалось выйти, начал преследовать их на улице.
Видео происшествия распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, как мужчина с ножом пытается открыть дверь кареты скорой помощи.
В полицию поступил вызов от жителей дома. На место оперативно прибыл участковый инспектор.
Комментарий полиции
Как сообщили в департаменте полиции, мужчина находился в неадекватном состоянии, проявлял агрессию и представлял угрозу окружающим.
Гражданин был доставлен для медицинского освидетельствования. С учетом медицинских показаний он помещен в специализированное медицинское учреждение сроком на 15 суток.
Кроме того, мужчину привлекли к административной ответственности сразу по нескольким статьям, включая нарушение общественного порядка, тишины и покоя граждан, а также приставание в общественных местах.
Отмечается, что ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за аналогичные нарушения.
