В "Алматы Арене" завершился чемпионат Казахстана по греко-римской, вольной и женской борьбе среди взрослых, передает BAQ.KZ. На турнире выступили около 1000 спортсменов со всех регионов страны, от опытных лидеров сборной до молодых борцов, которые получили шанс показать свой уровень.

Главное событие чемпионата — открытие новых перспективных спортсменов, которые могут пополнить состав национальной команды и усилить её будущие выступления. Организаторы и тренеры высоко оценили уровень соревнований и возможность выявить новых талантов. Чемпионат стал важной площадкой для казахстанской борьбы, показав, что у страны есть сильная база для подготовки будущих чемпионов.