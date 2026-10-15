В Алматы на четыре дня перекроют дорогу на Шымбулак

С 19 по 22 октября, с понедельника по четверг, дорогу от Медеу до Шымбулака закроют полностью. Проехать не получится ни на машине, ни пешком.

Работы пройдут на участке возле визит-центра «Горельник». Там установят две железобетонные водопропускные трубы диаметром 1 и 1,5 метра.

В акимате Алматы попросили горожан и гостей города учитывать ограничение, когда они планируют поездки и пешие прогулки в этом направлении.