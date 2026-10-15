В Алматы на четыре дня перекроют дорогу на Шымбулак
15 Октября 2026, 11:49
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
15 Октября 2026, 11:4915 Октября 2026, 11:49
135
С 19 по 22 октября, с понедельника по четверг, дорогу от Медеу до Шымбулака закроют полностью. Проехать не получится ни на машине, ни пешком.
Работы пройдут на участке возле визит-центра «Горельник». Там установят две железобетонные водопропускные трубы диаметром 1 и 1,5 метра.
В акимате Алматы попросили горожан и гостей города учитывать ограничение, когда они планируют поездки и пешие прогулки в этом направлении.
Самое читаемое
- В Экибастузе строят долину дата-центров: первую очередь запустят до лета 2027 года
- Вода и отопление подорожали: сколько казахстанцы тратят на коммунальные услуги?
- Стрельба и нападение в Алматинской области: полиция задержала участников конфликта
- Студенты из Астаны научили ИИ оценивать риск отторжения пересаженных органов
- Криштиану Роналду поддержал Саудовскую Аравию после атаки хуситов