В Алматы на две ночи перекроют участок улицы Толе би

В Алматы временно ограничат движение на одном из участков улицы Толе би. Ограничения связаны с переустройством инженерных сетей в рамках реализации проекта LRT.

По информации акимата, движение будет полностью закрыто с 23:00 до 06:00 21 и 22 августа на участке от улицы Наурызбай батыра до проспекта Сейфуллина.

На месте установят предупреждающие дорожные знаки.

В Алматы также продолжается ряд других дорожных работ, из-за которых действуют ограничения на отдельных улицах.