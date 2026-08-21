В Алматы на две ночи перекроют участок улицы Толе би
Водителей просят заранее планировать маршруты с учетом временных ограничений.
21 Августа 2026, 02:54
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21 Августа 2026, 02:5421 Августа 2026, 02:54
165Фото: Pixabay.com
В Алматы временно ограничат движение на одном из участков улицы Толе би. Ограничения связаны с переустройством инженерных сетей в рамках реализации проекта LRT.
По информации акимата, движение будет полностью закрыто с 23:00 до 06:00 21 и 22 августа на участке от улицы Наурызбай батыра до проспекта Сейфуллина.
На месте установят предупреждающие дорожные знаки.
В Алматы также продолжается ряд других дорожных работ, из-за которых действуют ограничения на отдельных улицах.
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