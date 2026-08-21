В Алматы на две ночи перекроют участок улицы Толе би

Водителей просят заранее планировать маршруты с учетом временных ограничений.

21 Августа 2026, 02:54
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com 21 Августа 2026, 02:54
21 Августа 2026, 02:54
165
Фото: Pixabay.com

В Алматы временно ограничат движение на одном из участков улицы Толе би. Ограничения связаны с переустройством инженерных сетей в рамках реализации проекта LRT.

По информации акимата, движение будет полностью закрыто с 23:00 до 06:00 21 и 22 августа на участке от улицы Наурызбай батыра до проспекта Сейфуллина.

На месте установят предупреждающие дорожные знаки. 

В Алматы также продолжается ряд других дорожных работ, из-за которых действуют ограничения на отдельных улицах.

Самое читаемое

Наверх