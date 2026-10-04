Япония планирует начать массовый выпуск недорогих ракет в 2030 году

Япония планирует приступить к массовому производству новых недорогих крылатых ракет большой дальности в 2030 финансовом году. Они предназначены в том числе для поражения кораблей условного противника.

Как сообщает газета Nikkei, одна из задач новой разработки — перегрузить систему противоракетной обороны противника большим количеством целей и тем самым повысить вероятность их поражения.

Для снижения стоимости ракет при их производстве, предположительно, могут использоваться камеры гражданского назначения. Их характеристики традиционно уступают оборудованию военного назначения.

Новые ракеты должны дополнить японские ракеты большой дальности Type-25 и американские Tomahawk.

Ожидается, что планы по разработке вооружения включат в новую стратегию национальной безопасности Японии, которую намерены принять в конце 2026 года.

Согласно предварительному плану, разработка начнётся в 2027 году, производство — в 2029-м, а массовый выпуск запланирован на 2030 год.