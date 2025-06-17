В Алматы начали снос рынка "Арыстан"
Решение суда исполняется в Алматы.
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В микрорайоне "Аксай-4" начался снос части одного из крупнейших рынков города - под снос пошло более 2000 квадратных метров торговых площадей, возведённых с нарушениями, передает BAQ.KZ со ссылкой на Управление градостроительного контроля мегаполиса.
Как выяснилось в ходе внеплановой проверки, часть строений на территории рынка была построена без каких-либо разрешительных документов. Собственником объекта является ТОО "Фирма Тигрохауд", в отношении которого ранее уже были приняты административные меры.
После проверки Управление направило иск в суд с требованием снести незаконно возведённые объекты. 1 марта 2024 года районный суд принял решение о демонтаже 2125,62 кв. м самовольно построенных торговых павильонов. Позднее, 19 июля, Алматинский городской суд оставил решение первой инстанции в силе.
Снос начался накануне - его проводят с участием судебных исполнителей Департамента юстиции.
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