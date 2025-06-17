В микрорайоне "Аксай-4" начался снос части одного из крупнейших рынков города - под снос пошло более 2000 квадратных метров торговых площадей, возведённых с нарушениями, передает BAQ.KZ со ссылкой на Управление градостроительного контроля мегаполиса.

Как выяснилось в ходе внеплановой проверки, часть строений на территории рынка была построена без каких-либо разрешительных документов. Собственником объекта является ТОО "Фирма Тигрохауд", в отношении которого ранее уже были приняты административные меры.

После проверки Управление направило иск в суд с требованием снести незаконно возведённые объекты. 1 марта 2024 года районный суд принял решение о демонтаже 2125,62 кв. м самовольно построенных торговых павильонов. Позднее, 19 июля, Алматинский городской суд оставил решение первой инстанции в силе.

Снос начался накануне - его проводят с участием судебных исполнителей Департамента юстиции.