Полиция Алматы отреагировала на грубые нарушения ПДД, попавшие на видео, передает BAQ.KZ.

В соцсетях распространилось видео с нарушениями правил дорожного движения: водители сразу нескольких автомобилей ехали по встречной полосе, двигались задним ходом и совершали опасные маневры, создавая угрозу для окружающих.

Как сообщили в Управлении местной полицейской службы, по данному факту проведена проверка. Все водители, запечатлённые на видео, были установлены. Их автомобили помещены на специализированную стоянку.

Один из нарушителей, двигавшийся задним ходом по проезжей части и подвергавший опасности других участников движения, по решению суда арестован на 10 суток.

Начальник управления, полковник полиции Серик Шумаев, подчеркнул, что такие действия не останутся безнаказанными.

"Мы продолжим работу по профилактике грубых нарушений, в том числе таких, которые становятся предметом публичного резонанса. Безопасность на дорогах — общая ответственность. Каждый водитель должен помнить, что рискованные маневры могут стоить чьей-то жизни", — отметил он.

Полиция Алматы призывает граждан соблюдать ПДД и проявлять уважение к другим участникам дорожного движения.