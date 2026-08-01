В Алматы несовершеннолетнюю подозревают в распространении наркотиков
В Алматы сотрудники Управления по противодействию наркопреступности пресекли предполагаемую попытку распространения наркотиков с участием несовершеннолетней.
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Инцидент произошёл в Медеуском районе. Полицейские остановили автомобиль такси, в котором находились три несовершеннолетние девушки. По оперативной информации, одна из них могла заниматься распространением запрещённых веществ через тайники.
Во время досмотра у девушки обнаружили несколько свёртков, перемотанных изолентой разных цветов. По предварительным данным, внутри находились вещества растительного происхождения, а также синтетические вещества в кристаллическом виде.
Как сообщили в полиции, несовершеннолетняя призналась, что оставляла запрещённые вещества в тайниках для дальнейшего сбыта.
Две другие девушки находились в автомобиле вместе с подозреваемой. Их возможная осведомлённость о происходящем и степень причастности к противоправной деятельности устанавливаются в рамках расследования.
Правоохранители также выясняют, кто мог вовлечь несовершеннолетнюю в незаконную деятельность и как была организована схема распространения наркотиков.
Полиция Алматы призывает родителей уделять больше внимания кругу общения и поведению подростков, отмечая, что попытка получить быстрый заработок может привести к серьёзным правовым последствиям.
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