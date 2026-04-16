В Алматы ограничат движение из-за полумарафона

19 апреля в Алматы пройдет девятый ежегодный полумарафон. В забеге примут участие более 10 000 человек из 44 стран, сообщает корреспондент BAQ.KZ.



В связи с масштабным спортивным событием с 00:00 до 12:00 движение в городе будет частично ограничено.

График перекрытия дорог:

00:00 – 11:00 — пр. Аль-Фараби (от ул. Розыбакиева до ул. Мустафина). Южная сторона открыта.

06:45 – 09:45 — пр. Аль-Фараби (от ул. Розыбакиева до пр. Назарбаева). Южная сторона открыта.

07:10 – 09:05 — пр. Сейфуллина (от пр. Аль-Фараби до пр. Абая). Полное перекрытие.

07:20 – 09:15 — пр. Абая (от ул. Сейфуллина до ул. Байтурсынова). Северная сторона открыта.

08:30 – 10:20 — ул. Саина (от пр. Аль-Фараби до пр. Абая). Западная сторона открыта.

08:50 – 11:15 — пр. Абая (от ул. Саина до ул. Байтурсынова). Северная сторона открыта.

В городском акимате рекомендуют жителям и гостям города заранее планировать маршруты.