В Алматы ограничат движение из-за полумарафона
В забеге примут участие спортсмены из 44 стран.
19 апреля в Алматы пройдет девятый ежегодный полумарафон. В забеге примут участие более 10 000 человек из 44 стран, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
В связи с масштабным спортивным событием с 00:00 до 12:00 движение в городе будет частично ограничено.
График перекрытия дорог:
00:00 – 11:00 — пр. Аль-Фараби (от ул. Розыбакиева до ул. Мустафина). Южная сторона открыта.
06:45 – 09:45 — пр. Аль-Фараби (от ул. Розыбакиева до пр. Назарбаева). Южная сторона открыта.
07:10 – 09:05 — пр. Сейфуллина (от пр. Аль-Фараби до пр. Абая). Полное перекрытие.
07:20 – 09:15 — пр. Абая (от ул. Сейфуллина до ул. Байтурсынова). Северная сторона открыта.
08:30 – 10:20 — ул. Саина (от пр. Аль-Фараби до пр. Абая). Западная сторона открыта.
08:50 – 11:15 — пр. Абая (от ул. Саина до ул. Байтурсынова). Северная сторона открыта.
В городском акимате рекомендуют жителям и гостям города заранее планировать маршруты.
