В Алматы ограничат движение транспорта из-за ремонта электросетей

С 31 октября по 7 ноября в Медеуском районе Алматы временно ограничат движение транспорта в связи с аварийно-восстановительными работами на кабельной линии электропередачи 220 кВ № 2353.

Ограничения затронут участок от ул. Улар до пересечения с ул. Ладушкина. Ремонтные работы пройдут в районе дома № 125 по ул. Ладушкина, где под проезжей частью находится поврежденный кабель.

Как пояснили в компании, линия входит в кольцевую сеть электроснабжения Алматы, соединяющую подстанции «Ерменсай» и «Бесагаш». Из-за повреждения кабеля сеть временно работает по разомкнутой схеме, что увеличивает нагрузку на другие элементы энергосистемы.

Для устранения неисправности специалистам потребуется вскрыть дорожное покрытие и бетонный лоток, получить доступ к поврежденному участку, провести ремонт и необходимые испытания перед возобновлением работы линии.

Аварийно-восстановительные работы будут проводиться круглосуточно. После их завершения дорожное покрытие полностью восстановят.

В АО «Алатау Жарық Компаниясы» просят водителей учитывать временные ограничения при планировании маршрутов. Ремонт необходим для восстановления штатной схемы электроснабжения города и Алматинской агломерации.