В Алматы разгорелся скандал после публикации в социальных сетях видео, на котором молодой человек и девушка демонстративно бросают мусор и грубо издеваются над женщиной-уборщицей, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Всё происходящее они сопровождают насмешками, а в финале видео заявляют, что это был "пранк", извиняются и вручают пострадавшей деньги. Однако такой "контент" вызвал не смех, а настоящий общественный резонанс и волну негодования в соцсетях.

Пользователи резко осудили действия молодых людей, подчеркнув недопустимость унижения работников, особенно тех, кто ежедневно делает город чище и уютнее. Неравнодушные граждане начали массово распространять видео, требуя наказания за унижение человеческого достоинства.

Сотрудники полиции оперативно отреагировали на инцидент. Личности участников были быстро установлены, а материалы направлены в суд. По итогам рассмотрения дела виновные привлечены к ответственности за мелкое хулиганство. Мужчину арестовали на 10 суток.

В департаменте полиции Алматы отметили, что за неуважение к человеку труда, особенно в оскорбительной и демонстративной форме, будет последовать наказание. "Так называемые пранки не освобождают от ответственности. Закон един для всех. Мы благодарим горожан за активную гражданскую позицию. Надеемся, что этот случай станет уроком для тех, кто ради лайков готов переступить границы приличия", - подчеркнули в ведомстве.