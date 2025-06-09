20 мая 2025 года Жетысуским районным судом города Алматы вынесен приговор в отношении А. Осербаева, руководителя отдела городского Управления занятости и социальных программ, передает BAQ.KZ. Он признан виновным в попытке хищения денежных средств в размере 3,6 миллиона тенге у представителя ТОО "Сuberpro-com".

Согласно материалам дела, Осербаев предложил свои услуги по содействию в заключении договора на оказание социальных услуг для детей с диагнозом "ДЦП". Однако, как выяснилось в ходе расследования, данная сделка носила исключительно фиктивный характер, а сумма в 3,6 млн тенге была предложена для личного обогащения.

Суд назначил Осербаеву штраф в размере 27 миллионов тенге, а также пожизненно лишил права занимать должности в государственной службе и квазигосударственном секторе. Приговор вступил в законную силу.

Следует отметить, что согласно статье 77 Конституции Республики Казахстан и Уголовно-процессуальному кодексу, каждый обвиняемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана и приговор не вступит в законную силу.