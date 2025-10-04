В Алматы открылась международная выставка "Кочевые маршруты"
Экспозиция представлена в музее имени Абылхана Кастеева.
В Алматы стартовала международная выставка ремесел "Кочевые маршруты. Остановка – Алматы". Экспозиция развернута в Национальном музее искусств РК имени Абылхана Кастеева и проходит в рамках фестиваля ALA CRAFT 2025, посвящённого присвоению Алматы статуса "Всемирный город ремесел", передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.
Посетителям представили широкий спектр традиционных казахских ремесел и современного прикладного искусства: изделия из войлока, ювелирные украшения, вышивку биз кесте, керамику, резьбу по дереву, художественную обработку металла, ткачество и национальную одежду.
Основу выставки составляют работы победителей республиканского конкурса "Шебер" и международного конкурса "Знак качества ЮНЕСКО". Конкурс "Шебер" направлен на возрождение забытых ремёсел, развитие декоративно-прикладного искусства и поддержку мастеров со всех регионов страны.
Отметим, что 4–5 октября на площади Абая состоится международный фестиваль ремесел ALA CRAFT 2025, в рамках которого Алматы официально вручат статус World Craft City. Это решение Всемирного ремесленного совета станет признанием вклада города в сохранение нематериального культурного наследия и развитие креативной экономики.
