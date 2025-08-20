В Алматы открылся кризисный центр для студентов, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Он станет не просто временным убежищем, но и пространством социальной поддержки, психологической помощи и сохранения образовательного потенциала молодежи. Как и для кого именно будет работать центр узнал корреспондент BAQ.kz.

Социальная защита и поддержка молодежи в Казахстане на протяжении последних лет занимает одно из ключевых мест в государственной повестке. Открытие нового кризисного центра в Алматы стало продолжением этой линии. Проект реализован при содействии Министерства науки и высшего образования РК и акимата города.

Центр расположен в студенческом доме №4 Университета имени М. Тынышпаева (ALT University) на улице Масанчи, 88. Он рассчитан на 55 мест и предназначен для студентов, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Здесь предусмотрены безопасные условия проживания, доступ к базовым удобствам и социальная помощь, которая может стать критически важной в переломный момент.

На базе вуза уже более трёх лет функционирует первый кризисный центр, который стал своего рода пилотным проектом. За это время он доказал востребованность и эффективность: десятки студентов получили не только крышу над головой, но и шанс продолжить обучение, несмотря на жизненные трудности. Новый центр - логичное продолжение и расширение этой работы.

Ректор ALT Меруерт Жармагамбетова подчеркнула, что идея создания кризисных центров на базе вуза выросла из реальных запросов студентов, приезжающих в Алматы из разных регионов страны. Она рассказала о масштабной подготовке к запуску нового центра и о том, что здесь важно не только предоставить временное жильё, но и создать комфортную среду для полноценной учёбы и адаптации в мегаполисе.

"При поддержке министерства науки и высшего образования, уже третий год на нашей базе создаётся Кризисный Центр. Город наш - большой мегаполис, где к началу нового учебного года съезжаются студенты из соседних регионов Казахстана. Мы на нашей базе создали комфортные условия для будущих студентов. Они имеют возможность круглосуточно - и днём, и ночью - приезжать и размещаться у нас. Предоставили 55 мест, у нас комнаты секционного типа, оборудованы учебные залы, кухни, медкабинеты. Перед открытием полностью обновили здание, сделали ремонт, освежили помещения. Для студентов, приезжающих в город, важно не только обучение, но и то, где они будут жить. Поэтому мы постарались сделать всё, чтобы им было удобно и комфортно", - отметила ректор.

При этом воспользоваться услугами кризисного центра могут не только студенты вуза, но и учащиеся других заведений Алматы.

"Этот центр доступен всем студентам, которые будут учиться именно в Алматы, вне зависимости от вуза. К нам обращаются ребята из национальных университетов, из Университета спорта и туризма, из Сатпаевского университета. Мы никого не ограничиваем. Если студент оказался в затруднении и не может найти место проживания, двери центра для него открыты. Все студенты нашего города для нас равны", - подчеркнула она.

Таким образом, кризисный центр превращается в точку притяжения и взаимопомощи для молодежи столицы юга Казахстана.

Что даёт кризисный центр студентам

Главная цель подобных инициатив - не просто обеспечить временное жильё. Речь идёт о

предоставлении безопасного пространства проживания, психологической и социальной помощи, сохранении доступа к обучению и образовательным ресурсам, поддержке в трудоустройстве и социализации.

Проректор ALT Андрей Иванов акцентировал внимание на том, что действующий в университете кризисный центр стал важной частью инфраструктуры и доказал свою эффективность в первые недели учебного года, когда наплыв студентов особенно высок.

"Центр работает в период с августа по октябрь, и его основное предназначение уже известно студентам. Те ребята, которые приезжают в Алматы, сначала обращаются в санкционный центр Министерства науки и высшего образования и Управления молодежной политики города. Если сразу в тот же день их невозможно распределить по общежитиям, они временно размещаются у нас до решения жилищных вопросов. Все процедуры сегодня автоматизированы: достаточно пройти небольшую онлайн-форму через QR-код, и студент заселяется без лишней бюрократии. Здесь он обеспечен самым необходимым - от постели и бытовых вещей до элементарной возможности выпить чашку чая. Университет - это часть большого образовательного сообщества города, и поэтому наша социальная ответственность заключается в том, чтобы работать вместе с коллегами из других вузов и помогать студентам, вне зависимости от того, где они учатся", - отметил проректор.

Как отметил руководитель Управления молодежной политики Алматы Азиз Кажденбек, открытие центра - это шаг к созданию среды, где студенты будут чувствовать себя защищёнными и уверенными в завтрашнем дне. Он подчеркнул, что государственная политика в этом направлении направлена на сохранение человеческого потенциала, ведь каждый студент - это будущий специалист, лидер и активный участник общества.

Подобные инициативы помогают не только конкретным молодым людям, но и в целом укрепляют социальную стабильность в городе, снижают риски маргинализации молодежи и повышают уровень доверия к государственным институтам.

Заместителя председателя Комитета высшего и послевузовского образования Акерке Абылайхан обозначила более широкий контекст проблемы и привела конкретные цифры по дефициту мест в общежитиях.

"На сегодняшний день предполагаемый прогнозный дефицит по обеспечению местами в общежитиях по республике составляет около восьми тысяч. В основном это касается Алматы. При этом необходимо понимать, что речь идёт именно о прогнозных данных, так как ещё продолжается приём документов на платное обучение. По грантам видно, что вузы Алматы в этом году выбрали около 32 900 абитуриентов - это на 1600 больше, чем годом ранее. Но выпускников стало больше ещё сильнее: если в прошлом году их было 44 тысячи, то в этом году - уже 55 тысяч. Министерство ведёт прогнозный анализ, и мы предполагаем дефицит в 8 тысяч мест. Это не значит, что студенты останутся без жилья - они будут размещены в частных гостиницах и хостелах, а также в университетских общежитиях, где приоритет отдаётся социально уязвимым категориям: сиротам, детям из многодетных семей, инвалидам и первокурсникам из сельской местности. Кроме того, уже подписана дорожная карта между главой министерства науки и высшего образования РК Саясатом Нурбеком и акимом Алматы Дарханом Сатыбалды, согласно которой до конца года в Алматы планируется ввод 25 новых общежитий по линии ГЧП", - пояснила она.

По ее словам, на долгосрочной перспективе именно государственно-частное партнёрство и системная работа университетов должны закрыть вопрос дефицита мест. При этом кризисные и ситуационные центры, подобные алматинскому проекту, позволяют не допустить того, чтобы первокурсники и приезжие студенты оказывались без крыши над головой.

Открытие нового кризисного центра можно рассматривать как важный сигнал: поддержка молодежи в Казахстане приобретает новые формы и масштабы. Кризисные центры, визитные и ситуационные службы, новые общежития - всё это звенья одной цепи, направленной на то, чтобы каждый молодой человек имел возможность учиться и развиваться без страха оказаться в сложной ситуации один на один с проблемами.

Фото: Венера Касумова.