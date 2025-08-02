В Алматы начал работу Ситуационный центр по размещению студентов, не получивших место в общежитии, передает BAQ.KZ. Центр создан Министерством науки и высшего образования при поддержке акимата города и располагается на базе Казахского национального женского педагогического университета.

Здесь студентам помогут найти временное жильё, зарегистрироваться в цифровых системах бронирования и решить вопросы с заселением. Вузовские платформы распределения мест уже внедрены в 80 % университетов страны, подчеркнул министр Саясат Нурбек. Однако не все студенты успели подать заявку, а некоторые университеты пока не внедрили такие системы — именно им и предназначен Центр.

Центр оснащен 10 рабочими местами, каждое из которых оборудовано современными компьютерами, средствами связи и доступом к цифровым базам данных. В системе предусмотрено 10 телефонных линий, которые могут одновременно обрабатывать обращения студентов. Также в здании центра имеются конференц-зал для брифингов, зона ожидания и учебный уголок, — сообщили в МНВО.

Помощь студентам оказывают сотрудники министерства и акимата.

Саясат Нурбек также сообщил о расширении программы по обеспечению студентов жильём. Привлечены частные инвесторы, увеличены субсидии, строятся новые кампусы. Один из них — четырёхэтажный жилой дом в Алматы на 96 мест, реализованный совместно с бизнесменом Бауыржаном Карибжановым. В каждой квартире — кухня, душ, стиральная машина и противопожарная система. Заселение начнётся с 1 сентября.