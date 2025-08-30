Акимат Алматы сообщил, что плановые работы по реконструкции подземного газопровода на проспекте Аль-Фараби временно приостановлены, передает BAQ.KZ. Причина — начало учебного года и необходимость сохранить безопасность и удобство для жителей в районе школ, детских садов и оживлённых магистралей.

Изначально АО "Qazaqgaz aimaq" планировало обновить участок от улиц Луганского и Армянская до парковки Esentai Mall, а также по бульвару Мендыкулова. Однако организационные вопросы затянули старт реконструкции, и по поручению акима города работы перенесли на лето следующего года.

Учитывая начало нового учебного года, большое количество школ и дошкольных организаций в зоне планируемой реконструкции газопровода, а также во избежание усугубления ситуации с автомобильными заторами по проспекту Аль-Фараби, по поручению Акима города данные работы были приостановлены, — говорится в сообщении.

Действующий газопровод среднего давления введён в эксплуатацию ещё в 1974 году и нуждается в обновлении. Акимат отмечает, что при переносе работ будут учтены разгрузка транспортного потока и комфорт жителей, чтобы летом 2026 года проект прошёл максимально эффективно и безопасно.