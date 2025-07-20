В Алматы подростка ударило током на крыше поезда
По факту происшествия проводится служебное расследование.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы подросток получил удар током после того, как забрался на крышу поезда, передает BAQ.KZ.
Инцидент произошёл вечером 19 июля на железнодорожной станции Алматы-2. Как сообщили в АО "НК "ҚТЖ", в 18:55 дежурный зафиксировал, что 15-летний подросток самовольно проник на крышу одного из вагонов.
В результате несовершеннолетнего поразил электрический ток. Он получил ожоги.
На место происшествия незамедлительно прибыла бригада скорой помощи. Пострадавшему оказана медицинская помощь, его состояние оценивается как стабильное.
В "Қазақстан темір жолы" напоминают, что железнодорожные объекты - это зона повышенной опасности.
"Проникновение на пути, а также любые действия вблизи подвижного состава, могут привести к тяжёлым последствиям для жизни и здоровья", - говорится в сообщении.
По факту происшествия проводится служебное расследование.
Самое читаемое
- Мы знаем, что произошло, и можем это доказать - Алиев о крушении самолета AZAL
- "Неописуемый запах": Баян Алагузова возмутилась состоянием придорожного туалета в степи
- Новые авиарейсы из Казахстана: куда теперь можно улететь без пересадок в 2025 году
- На Каспии спасли 10 человек, унесенных ветром на сапбордах
- Машинист предотвратил столкновение поезда с автомобилем в Жамбылской области