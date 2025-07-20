В Алматы подросток получил удар током после того, как забрался на крышу поезда, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошёл вечером 19 июля на железнодорожной станции Алматы-2. Как сообщили в АО "НК "ҚТЖ", в 18:55 дежурный зафиксировал, что 15-летний подросток самовольно проник на крышу одного из вагонов.

В результате несовершеннолетнего поразил электрический ток. Он получил ожоги.

На место происшествия незамедлительно прибыла бригада скорой помощи. Пострадавшему оказана медицинская помощь, его состояние оценивается как стабильное.

В "Қазақстан темір жолы" напоминают, что железнодорожные объекты - это зона повышенной опасности.

"Проникновение на пути, а также любые действия вблизи подвижного состава, могут привести к тяжёлым последствиям для жизни и здоровья", - говорится в сообщении.

По факту происшествия проводится служебное расследование.