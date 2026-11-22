В Алматы спасатели продемонстрировали специальные устройства, с помощью которых можно перемещать припаркованные автомобили, мешающие проезду пожарной техники.

Оборудование позволяет оперативно освобождать подъездные пути к зданиям и не терять время при проведении аварийно-спасательных работ.

В МЧС напомнили, что неправильно припаркованные автомобили могут затруднить работу пожарных. Водителей призвали не перекрывать проезды и оставлять свободный доступ к зданиям.