В Алматы показали технику, которая поможет убирать машины с пути пожарных
22 Ноября 2026, 01:34
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22 Ноября 2026, 01:3422 Ноября 2026, 01:34
63Фото: МЧС РК
В Алматы спасатели продемонстрировали специальные устройства, с помощью которых можно перемещать припаркованные автомобили, мешающие проезду пожарной техники.
Оборудование позволяет оперативно освобождать подъездные пути к зданиям и не терять время при проведении аварийно-спасательных работ.
В МЧС напомнили, что неправильно припаркованные автомобили могут затруднить работу пожарных. Водителей призвали не перекрывать проезды и оставлять свободный доступ к зданиям.
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