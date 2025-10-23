После обрушения асфальта на пересечении улиц Яссауи и Дастан управление градостроительного контроля Алматы провело внеплановую проверку строительства инженерных сетей в микрорайоне Достык, передаёт BAQ.KZ.

По итогам проверки ТОО "Алатау сапа курылыс", выполнявшее функции технического надзора, лишилось свидетельства об аккредитации на право осуществлять данный вид деятельности.

Подрядная организация ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" получила административное предписание за отклонения от проектных решений и несоблюдение государственных строительных нормативов.

В управлении градостроительного контроля отметили, что в рамках поручения акима Дархана Сатыбалды усиливается контроль за строительными работами по всему городу. Ранее лицензии была лишена компания AsiaMax, занимавшаяся реконструкцией уличной канализации на улице Абиша Кекилбайулы.