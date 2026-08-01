В Алматы построят онкоцентр с роботами-хирургами

В Алматы планируют построить новый многопрофильный онкологический центр на 250 коек. Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы, что позволяет перейти к следующему этапу реализации, передает пресс-служба городского управления общественного здравоохранения. По словам руководителя управления Марата Пашимова, новый центр станет одним из самых современных медицинских объектов города. Здесь пациенты смогут пройти весь цикл лечения — от ранней диагностики до высокотехнологичных операций и реабилитации.

В составе комплекса предусмотрены круглосуточный стационар на 250 коек, дневной стационар на 80 мест для проведения химиотерапии, консультативно-диагностическая поликлиника на 350 посещений в смену, отделения лучевой терапии и химиотерапии, а также операционный блок с роботизированной хирургией. Особое внимание уделят диагностике. Центр оснастят молекулярно-генетической, клинико-диагностической и патоморфологической лабораториями, которые позволят выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях и подбирать наиболее эффективное лечение.

Кроме того, здесь создадут цифровой медицинский архив, ситуационный центр и отделение госпитальной фармации с автоматизированной системой подготовки противоопухолевых препаратов. В акимате также сообщили, что в Алматы продолжается строительство еще десяти объектов здравоохранения. Среди них — реконструкция городской клинической больницы №7, строительство двух родильных домов, пяти поликлиник, сейсмоусиление поликлиники №16 и возведение дополнительного корпуса Детской городской клинической больницы №2.

Еще для 12 объектов разрабатывается проектно-сметная документация, а начало строительно-монтажных работ запланировано на 2027 год. Одновременно продолжается капитальный ремонт медицинских учреждений: в этом году работы уже завершены на трех объектах, еще два находятся на завершающей стадии.