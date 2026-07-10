В Алматы построят шестиполосную дорогу от проспекта Рыскулова до улицы Бухтарминской

В Алматы в рамках развития полицентра «Восточные ворота» предусмотрено строительство новых дорог и инженерных коммуникаций в северо-восточной части города. Проект реализуется в соответствии с Генеральным планом Алматы, утвержденным в 2023 году. Проводимая на сегодня работа по корректировке Генерального плана не предусматривает каких-либо изменений.

Так, для обеспечения транспортной связанности территорий планируется строительство дорог общей протяженностью 17,5 км в квадрате улицы Баймагамбетова, Кульджинского тракта, улицы Бухтарминской и проспекта Рыскулова.

Новой магистралью, связывающей улицу Бухтарминскую и проспект Рыскулова, станет шестиполосная улица шириной 50 метров и протяжённостью 4,6 км. Организация данной транспортной связи необходима для дальнейшего соединения с БАКАД, что позволит повысить транспортную доступность, улучшить связанность улично-дорожной сети, обеспечить эффективные транспортные связи как внутри города, так и с населенными пунктами Алматинской агломерации.

Поскольку планируемая магистраль пролегает через частный сектор, под принудительный выкуп для государственных нужд подпадает порядка 200 земельных участков. Акиматом города уже принято соответствующее постановление, собственниками недвижимости получены уведомления.

В акимате города отметили, что развитие полицентричной модели является ключевым для Алматы. В новых полицентрах предусматривается формирование общественно-деловых и жилых кластеров, развитие транспортно-пересадочных узлов, создание общественных пространств и социальных объектов.

При этом, учитывая ограниченность пространственного развития города, приоритетным направлением развития мегаполиса является поэтапная застройка частного сектора, что соответствует практике крупных городов мира.