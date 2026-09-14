В Алматы внесли изменения в организацию дорожного движения сразу на нескольких участках города. Водителей предупредили о новой разметке возле Esentai Mall, а также о временном перекрытии участка улицы Олимпийской в Медеуском районе.

Что изменилось возле Esentai Mall

На проспекте Аль-Фараби в районе ТРЦ Esentai Mall изменилась схема организации дорожного движения.

Ранее после выезда с территории торгового центра автомобилисты могли сразу перестраиваться в соседние полосы. Из-за этого на участке одновременно выполнялось большое количество маневров, что создавало конфликтные ситуации.

Теперь в северном направлении на участке от улицы Ушкемпирова до реки Есентай нанесены сплошные линии, ограничивающие перестроение сразу после выезда с территории ТРЦ.

Изменения призваны равномернее распределить транспортный поток и повысить безопасность движения.

Где еще ограничили движение

В Медеуском районе до 18 сентября временно ограничено движение по участку улицы Олимпийской.

Перекрытие действует на участке от улицы Тышканбаева до улицы Байконурской, в районе дома №4А.

Почему перекрыли улицу Олимпийскую

Ограничение связано с аварийно-восстановительными работами на кабельной линии электропередачи 220 кВ.

Ранее был поврежден кабельный участок ЛЭП-220 кВ №2363. Из-за этого энергосистема работает по вынужденной разомкнутой схеме, что снижает надежность электроснабжения Алматы и Алматинской агломерации.

Для восстановления штатной схемы специалисты АО «Алатау Жарық Компаниясы» проводят аварийные работы непосредственно под проезжей частью.

Работы ведутся круглосуточно с соблюдением требований безопасности. После их завершения планируется восстановить нарушенное благоустройство.

Что важно знать водителям

Автомобилистов просят учитывать изменения дорожной обстановки, соблюдать требования знаков и разметки, а также заранее планировать маршруты с учетом временного перекрытия улицы Олимпийской.

В частности, водителям, следующим в районе Esentai Mall, необходимо учитывать запрет на перестроение через сплошную линию сразу после выезда с территории торгового центра.