В Алматы появились новые ограничения для автомобилистов: карта изменений
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В Алматы внесли изменения в организацию дорожного движения сразу на нескольких участках города. Водителей предупредили о новой разметке возле Esentai Mall, а также о временном перекрытии участка улицы Олимпийской в Медеуском районе.
Что изменилось возле Esentai Mall
На проспекте Аль-Фараби в районе ТРЦ Esentai Mall изменилась схема организации дорожного движения.
Ранее после выезда с территории торгового центра автомобилисты могли сразу перестраиваться в соседние полосы. Из-за этого на участке одновременно выполнялось большое количество маневров, что создавало конфликтные ситуации.
Теперь в северном направлении на участке от улицы Ушкемпирова до реки Есентай нанесены сплошные линии, ограничивающие перестроение сразу после выезда с территории ТРЦ.
Изменения призваны равномернее распределить транспортный поток и повысить безопасность движения.
Где еще ограничили движение
В Медеуском районе до 18 сентября временно ограничено движение по участку улицы Олимпийской.
Перекрытие действует на участке от улицы Тышканбаева до улицы Байконурской, в районе дома №4А.
Почему перекрыли улицу Олимпийскую
Ограничение связано с аварийно-восстановительными работами на кабельной линии электропередачи 220 кВ.
Ранее был поврежден кабельный участок ЛЭП-220 кВ №2363. Из-за этого энергосистема работает по вынужденной разомкнутой схеме, что снижает надежность электроснабжения Алматы и Алматинской агломерации.
Для восстановления штатной схемы специалисты АО «Алатау Жарық Компаниясы» проводят аварийные работы непосредственно под проезжей частью.
Работы ведутся круглосуточно с соблюдением требований безопасности. После их завершения планируется восстановить нарушенное благоустройство.
Что важно знать водителям
Автомобилистов просят учитывать изменения дорожной обстановки, соблюдать требования знаков и разметки, а также заранее планировать маршруты с учетом временного перекрытия улицы Олимпийской.
В частности, водителям, следующим в районе Esentai Mall, необходимо учитывать запрет на перестроение через сплошную линию сразу после выезда с территории торгового центра.
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