В Алматы появился новый маршрут с интервалом 14 минут

В Алматы начал курсировать новый городской автобусный маршрут №145.

Маршрут обслуживает компания Алматыэлектротранс. На линию ежедневно выходят 5 современных автобусов Yutong. Это 9-метровые низкопольные машины, рассчитанные примерно на 60 пассажиров. Они более комфортные и подходят для плотного городского трафика.

Интервал движения около 14 минут, что позволяет пассажирам не ждать транспорт слишком долго.

Маршрут №145 соединяет вокзал Алматы-2 с конечной остановкой "Гагарина – Жандосова". Общая протяжённость – 16,9 км. Автобусы ходят ежедневно с 06:00 до 22:00.

По пути следования автобус проходит через основные магистрали города: проспекты Райымбек батыра, Абая, Гагарина и улицу Ауэзова.

Новый маршрут должен улучшить связь между разными частями города и сделать поездки к социальным объектам и больницам более удобными.