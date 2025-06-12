В Алматы пресечена крупная попытка незаконного отчуждения земель государственного значения, передает BAQ.KZ. Как сообщает прокуратура города, в частную собственность ТОО "Международная ассоциация клубов" были переданы более 840 гектаров земли, относящихся к водному фонду. Рыночная стоимость участков превышает 54 миллиарда тенге.

Согласно действующему законодательству, земли водного фонда являются особо охраняемыми и не подлежат передаче в частные руки. Однако в обход закона компания получила право собственности на значительный участок, что стало основанием для вмешательства надзорного органа.

Прокуратура инициировала судебное разбирательство. 12 июня 2025 года Алматинский суд удовлетворил иск в полном объёме, постановив вернуть земли в госсобственность.