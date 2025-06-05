В Алматы временно приостановлена деятельность сразу четырёх микрофинансовых организаций, передает BAQ.KZ. Решение принято 4 июня 2025 года на основании приказов начальника Управления региональных представителей Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан.

Согласно официальной информации, на три месяца приостановлены лицензии ТОО "МФО Hava Finance", ТОО "МФО POS Credit", ТОО "МФО SF Offline" и ТОО "МФО Салем Кредит". Причиной такого решения стали нарушения пруденциальных нормативов и других обязательных финансовых требований, установленных законодательством о микрофинансовой деятельности.

Приостановление лицензий означает, что в течение трёх месяцев указанные МФО не имеют права заключать новые договоры микрокредитования, продлевать уже существующие или вносить в них изменения, увеличивающие обязательства клиентов и самих организаций. Однако компании обязаны продолжать выполнять условия уже заключённых договоров и нести ответственность по всем действующим обязательствам перед клиентами.

При этом заемщики, имеющие невыплаченные кредиты в этих организациях, продолжают нести ответственность за своевременное исполнение своих обязательств в полном объеме, согласно условиям подписанных договоров. Агентство напоминает, что меры приостановления деятельности направлены на защиту интересов потребителей финансовых услуг и обеспечение стабильности на рынке микрофинансирования.