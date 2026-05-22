В Алматы продолжается масштабный ремонт фасадов

В Бостандыкский район продолжается реализация проекта по формированию единого архитектурного облика в соответствии с дизайн-кодом Алматы, передает BAQ.kz.

Какие дома ремонтируют

В этом году в районе предусмотрен текущий ремонт фасадов 67 многоквартирных жилых домов.

Работы ведутся на улицах Тимирязева, Абая, Сатпаева, Масанчи, Розыбакиева, Жандосова, Мусрепова, Сейфуллина и Жарокова.

Аким района Азамат Калдыбеков сообщил, что проект реализуется в рамках инициативы акима города Дархан Сатыбалды "От фасада до фасада".

"Это эстетичное обновление домов, построенных 60-70 лет назад, включая ремонт кровли в домах, где это требуется. Во-вторых, это единый архитектурный стиль, благоустройство улиц и создание комфортных пешеходных зон", - отметил Азамат Калдыбеков.

Какие материалы используют

Во время ремонта применяются современные фасадные материалы, соответствующие архитектурному облику города.

В частности, используются травертин, гранит, алюминиевые композитные панели, а также отечественные природные материалы - актауский камень и гранит из Жамбылской области.

Где работы уже завершаются

Сейчас работы завершаются на 24 многоквартирных домах.

По адресу Розыбакиева, 250 ремонт фасада проводится за счет частного инвестора без привлечения бюджетных средств.

Кроме того, еще на 23 домах работы ведутся в рамках городской программы формирования единого архитектурного облика. Речь идет о зданиях на улицах Бухар-Жырау, Байсеитовой, Масанчи, Мусрепова, а также на проспектах Аль-Фараби и Абая.

Что изменят в старых домах

Подрядные организации проводят очистку фасадов, демонтаж аварийных элементов, восстановление штукатурки, ремонт входных групп и установку современных фасадных систем.

Отдельное внимание уделяется двухэтажным домам на улице Масанчи. Здесь вместе с фасадами ремонтируют кровлю, поскольку дома эксплуатируются много лет, а крыши находятся в неудовлетворительном состоянии и имеют протечки.

Жители домов по улице Масанчи положительно оценили проводимые работы.