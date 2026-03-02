В Алматы состоялся торжественный концерт «Ата толғауы», посвящённый 180-летию великого акына Жамбыла Жабаева. Мероприятие прошло при поддержке Министерства культуры и информации РК и было организовано Казахской государственной академической филармонией имени Жамбыла совместно с акиматом Алматинской области, передает BAQ.KZ.

В адрес коллектива филармонии и участников вечера было направлено поздравительное письмо от Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

В концертной программе приняли участие академический фольклорно-этнографический оркестр «Отырар сазы» имени Нургисы Тлендиева, Государственная хоровая капелла имени Бакытжана Байкадамова, солисты филармонии и артисты Алматинской области. Среди гостей мероприятия - советник Президента РК Малик Отарбаев, Генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры и искусства (ТЮРКСОЙ) Султан Раев, председатель правления Союза писателей Казахстана Мереке Кулкенов, представители акиматов и интеллигенции.

На одной сцене выступили оркестр «Отырар сазы» и артисты Алматинской области, исполнив произведения М. Мангитаева, Е. Усенова и Латифа Хамиди. В рамках вечера была также отдана дань памяти Дина Нурпеисова, 165-летие которой отмечается в этом году. В исполнении Баян Саткызы прозвучал её кюй «Науысқы».

Народный артист Казахстана Рамазан Стамгазиев исполнил песню Жамбыла «Жиырма бес». Специальными гостями концерта стали артисты из Кыргызской Республики во главе с Народным артистом КР Бакытбеком Тилегеновым, подчеркнувшие в своих выступлениях духовную близость казахского и кыргызского народов.

В фойе филармонии была открыта выставка с ценными экспонатами из коллекции литературно-мемориального музея Жамбыла, принадлежавшими великому акыну.