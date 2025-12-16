В Алматы усилили контроль за банями и саунами, использующими твердое топливо, которые могут загрязнять воздух, передает BAQ.KZ. В рамках городского плана по улучшению качества атмосферы сотрудники ТОО "Eco Almaty" проводят плановые обходы около 400 таких объектов, часть из которых работает без обязательного экологического скрининга.

Специалисты разъясняют владельцам правила учета выбросов, необходимость прохождения экологической проверки и способы снижения негативного воздействия на окружающую среду. Главная цель — предупреждать нарушения и формировать ответственное отношение к экологии города. Профилактические мероприятия позволяют заранее выявлять потенциальные риски и способствуют улучшению экологической обстановки в Алматы.