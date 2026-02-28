День благодарности в Алматы отметят грандиозным конертом ALGYS FEST с участием казахстанских звезд, передает BAQ.KZ.

1 марта акимат города приглашает жителей и гостей города на тёплый праздник Дня благодарности — с музыкой, добрыми словами и атмосферой, которая реально поднимает настроение.

На сцене — звёзды Казахстана: Raim, Ерке Есмахан, Kalifarniya, Алашұлы, Нурсултан Нурбердиев, Балауса Ергалина, Серикбол Сайлаубек, «Алатау серілері», «Аркайым» и другие артисты.

Фестиваль пройдет 1 марта (воскресенье), в 14:00, в Aport Mall East (Кульджинский тракт, 106).