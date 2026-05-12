Сирены прозвучат в Алматы 14 мая

В Алматы 14 мая в 11:00 пройдет плановая общегородская сейсмотренировка. В рамках учений в городе включат сирены и проведут рассылку уведомлений, передает BAQ.kz.

Во время тренировки прозвучит сигнал "Внимание всем!".

"Услышав сигнал “Внимание всем!”, необходимо включить телевизор или радио, ознакомиться с сообщениями в мобильных приложениях и на официальных интернет-ресурсах", - сообщили в службах ЧС.

Рекомендации для жителей

Горожанам советуют заранее подготовить тревожный чемоданчик и определить маршрут к безопасному месту - на открытую площадку вдали от зданий, деревьев и линий электропередачи.

Пункты сбора

В городе будут развернуты 384 пункта приема населения. Информацию о них можно найти в 2ГИС по запросу "пункты приема пострадавшего населения", а также на сайтах ДЧС и акимата.