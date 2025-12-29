С 2026 года в Алматы диагностика, наблюдение и лечение по 11 социально значимым заболеваниям станут доступны всем жителям независимо от статуса застрахованности, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщила заместитель руководителя Управления общественного здравоохранения Алматы Лайла Имангалиева на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

По ее словам, в перечень социально значимых заболеваний входят туберкулез, ВИЧ-инфекция, злокачественные новообразования, хронические вирусные гепатиты и цирроз печени, психические и поведенческие расстройства, орфанные заболевания, эпилепсия, инсульты и острый инфаркт миокарда, а также ряд заболеваний нервной системы.

Лайла Имангалиева отметила, что ключевым нововведением станет назначение необходимых диагностических мероприятий при подозрении на социально значимое заболевание вне зависимости от статуса застрахованности пациента. Ранее такая возможность была предусмотрена только при подозрении на туберкулез или ВИЧ-инфекцию.

Она также напомнила, что с сентября 2025 года все жители Алматы бесплатно проходят скрининговые обследования для раннего выявления онкологических заболеваний. До этого бесплатный скрининг был доступен лишь застрахованным гражданам.

Кроме того, с 2026 года расширяется пакет обязательного социального медицинского страхования. В него будут включены пациенты с хроническими заболеваниями, состоящие на диспансерном учете, в том числе с сахарным диабетом, артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, заболеваниями почек, органов дыхания и костно-мышечной системы.

Как подчеркнула Лайла Имангалиева, расширение пакета ОСМС позволит пациентам получать полный объем медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях, включая лекарственное обеспечение, в том числе дорогостоящими препаратами.