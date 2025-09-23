Проблема с временным отсутствием жизненно важного лекарства "Тагриссо" в Алматинском онкологическом центре получила оперативное решение — поставки препарата сверх установленного лимита начнутся уже в ближайшие дни, передает BAQ.KZ. Об этом сообщили в компании "СК-Фармация", являющейся единым дистрибьютором лекарственных средств в Казахстане.

Как пояснили в Управлении общественного здравоохранения города Алматы, перебой с наличием препарата возник из-за превышения прогнозируемых объёмов закупа. Основная причина — приток пациентов из других регионов страны, переприкрепившихся к алматинскому онкоцентру для получения высококачественной медицинской помощи. Ежегодно в учреждение прикрепляются более тысячи человек из всех областей республики. Напомним, стоимость курса лечения препаратом "Тагриссо" превышает 2 миллиона тенге.

Согласно плану, на 2025 год Министерством здравоохранения был выделен лимит в размере 8400 таблеток препарата для Алматинского онкоцентра. Однако он был полностью исчерпан раньше срока, что и привело к временному дефициту. В ответ на ситуацию ТОО "СК-Фармация" провело экстренные переговоры с поставщиком, по результатам которых достигнута договорённость о досрочной отгрузке дополнительных объёмов. Поставка должна быть завершена до 26 сентября.

После поступления препарата на склады единого дистрибьютора он будет оперативно доставлен в онкоцентр и передан пациентам. Как уточнили в "СК-Фармации", компания продолжает обеспечивать лекарственное сопровождение в рамках выделенного финансирования, а превышение лимитов возможно только при согласовании с уполномоченным государственным органом.

"СК-Фармация" заверила, что предпринимает все необходимые меры для бесперебойного и своевременного обеспечения пациентов препаратами, особенно в случаях, когда речь идёт о лекарствах, жизненно необходимых для онкобольных.