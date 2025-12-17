По словам акима, Алматы расположен в зоне высокой сейсмической активности — до 10 баллов, через город проходит большое количество тектонических разломов, что напрямую влияет на градостроительные решения.Об этом сообщил аким Алматы Дархан Сатыбалды на брифинге в Службе центральных коммуникаций, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

"Алматы находится в сейсмичной зоне до 10 баллов. Очень много разломов проходит по городу. В связи с этим при формировании генерального плана установлены ограничения в зонах, где действует 10-балльная система", — отметил Дархан Сатыбалды.

Он пояснил, что в наиболее сейсмоопасных районах предусмотрены жесткие ограничения по этажности. Так, в отдельных зонах разрешено строительство зданий не выше шести этажей. Выше проспекта Абая действуют ограничения до девяти этажей, а в ряде предгорных и горных районов строительство жилых комплексов полностью запрещено.

"Выше улицы Абая у нас ограничения до 9 этажей. А выше — в районах Аль-Фараби, Жандосова, а также вдоль трасс на Талгар — строительство жилых комплексов вообще запрещено", — сообщил аким.

Отдельно Дархан Сатыбалды подчеркнул, что в районах, попадающих в зону тектонических разломов, действуют дополнительные требования. В таких случаях застройщики обязаны получать специальные технические условия и проходить обязательную экспертизу.

"Если объект попадает под разломы, там есть свои требования и ограничения. Проект проходит через Казахстанский институт строительства и Министерство промышленности. Все эти нормы соблюдаются, и мы за этим строго следим", — сказал он.

Аким также уточнил, что контроль за строительством осуществляется на всех этапах — от проектирования до ввода объектов в эксплуатацию, при участии профильных специалистов в сфере архитектуры и строительства.

Отвечая на вопрос о корректировке нового генерального плана, Дархан Сатыбалды заверил, что действующие правила не только сохранятся, но и будут усилены.