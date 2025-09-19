В Алматы торжественно открылся чемпионат мира по шахматам среди кадетов — FIDE World Cadet Chess Championships 2025, передает BAQ.KZ.

Турнир проходит с 19 по 30 сентября на главной арене Спортивно-концертного комплекса имени Балуана Шолака и объединяет юных шахматистов в трёх возрастных категориях: до 8, 10 и 12 лет. На сегодняшний день в соревнованиях зарегистрирован 851 участник из 88 стран, включая Индию (28), Китай (25), США (24) и, конечно же, Казахстан, который как принимающая сторона выставил рекордное количество игроков — 231 шахматист.

"Ни один шахматный турнир, а возможно и ни одно спортивное событие в истории нашей страны ещё не собирало столь масштабного состава участников. Это по-настоящему исторический момент для казахстанских шахмат и нашей страны. Но мы встречаем гостей не только в роли хозяев, но уже и в статусе одной из сильнейших шахматных держав мира и главного фаворита турнира", — подчеркнул на церемонии открытия президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов.

В торжественном открытии приняли участие заместитель премьер-министра РК Ермек Кошербаев, аким города Алматы Дархан Сатыбалды, президент ФИДЕ Аркадий Дворкович и сам Тимур Турлов. Организаторами мероприятия выступают Министерство туризма и спорта РК, акимат Алматы, FIDE и Kazchess.

Сразу после церемонии открытия стартовал первый тур. Всего в рамках турнира будет проведено 11 туров по швейцарской системе с классическим контролем времени — 90 минут на партию с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого. Победители определятся в шести возрастных категориях — отдельно среди мальчиков и девочек.

"Принимая у себя этот чемпионат, мы не просто демонстрируем организационные возможности. Мы заявляем о Казахстане как о шахматной державе, где развивается не только спорт высоких достижений, но и массовое детское движение", — отметил аким Алматы Дархан Сатыбалды.

25 сентября станет днём отдыха для участников, но и он будет насыщен событиями. Юные шахматисты смогут отправиться на экскурсию на горнолыжный курорт Шымбулак, принять участие в чемпионате мира по решению задач, а также сыграть в блиц-турнире с призовым фондом в 2000 долларов. Кроме того, 27–28 сентября в Satbayev University пройдёт III Международная конференция "Шахматы в образовании" с участием ведущих экспертов в области преподавания шахмат, включая председателя комиссии FIDE "Chess in education" Джерри Нэша (США).

Интерес публики к турниру подогревается не только масштабами, но и личностями участников. В чемпионате принимает участие 11-летний международный мастер из Египта Абдальрахман Самех Мохамед, а также четыре мастера ФИДЕ и четыре женских мастера ФИДЕ. Среди казахстанцев — 51 игрок в категории до 12 лет у мальчиков, и 24 — у девочек. Самым юным участником стал шестилетний Ярослав Агафонов из Молдовы, а самую длинную дорогу — более 13 000 км — проделали шахматисты из Новой Зеландии.

FIDE World Cadet Chess Championships 2025 в Алматы уже вошёл в историю как один из самых массовых и представительных детских турниров в истории международных шахмат.