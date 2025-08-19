В Алматы состоялось открытие IV Международного молодежного фестиваля Организации тюркских государств (ОТГ), передает BAQ.KZ. В рамках церемонии южной столице Казахстана впервые был присвоен переходящий статус "Молодежная столица Тюркского мира – 2025".

Министр культуры и информации РК Аида Балаева озвучила поздравительное обращение президента Касым-Жомарта Токаева к участникам форума. Глава государства подчеркнул особую роль Алматы в истории страны и отметил, что город становится центром единения молодежи тюркских государств, площадкой для новых идей и проектов.

Единство наших юных поколений – залог прочного фундамента и перспектив тюркского мира. Казахстан неизменно поддерживает добрые инициативы братских народов. Мы придаем особое значение укреплению всестороннего сотрудничества между нашими странами. Проведение Всемирных игр кочевников в Астане, объявление Актау "Культурной столицей Тюркского мира", а Алматы – молодежной столицей тюркского мира, являются яркими тому примерами, — отметил президент.

Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, прибывший на мероприятие, назвал передачу статуса от азербайджанского Ленкорани Алматы важным шагом, символизирующим преемственность ценностей и растущую роль молодежи в развитии региона. Аким Алматы Дархан Сатыбалды, выступая перед участниками форума, подчеркнул, что новый статус отражает доверие и надежду на будущее развитие. По его словам, Алматы становится центром, где рождаются новые идеи, крепнет дружба и объединяются молодые лидеры тюркских стран.

На площади Абая состоялась торжественная церемония передачи символического ключа молодежи Алматы и концерт с участием звезд эстрады и творческих коллективов. Фестиваль продолжится 19 августа. В его рамках делегаты из Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана обсудят молодежную политику, предпринимательство, гражданскую активность и развитие социальных инициатив.