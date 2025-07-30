В Алматы произошел трагический инцидент — студентка Казахского национального университета имени аль-Фараби погибла после падения с 14-го этажа здания ректората, передает BAQ.KZ

По информации Управления полиции Бостандыкского района, по данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время следственные органы выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе возможные причины трагедии.

Администрация вуза пока официальных комментариев не предоставила.