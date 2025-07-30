В Алматы студентка университета спрыгнула с 14 этажа
Трагедия в Алматы.
Сегодня, 20:24
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Сегодня, 20:24Сегодня, 20:24
236Фото: iStock
В Алматы произошел трагический инцидент — студентка Казахского национального университета имени аль-Фараби погибла после падения с 14-го этажа здания ректората, передает BAQ.KZ
По информации Управления полиции Бостандыкского района, по данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время следственные органы выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе возможные причины трагедии.
Администрация вуза пока официальных комментариев не предоставила.
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