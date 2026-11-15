В Алматы тушат пожар в двухэтажном здании
По пострадавшим информация не поступала.
15 Ноября 2026, 10:02
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
15 Ноября 2026, 10:0215 Ноября 2026, 10:02
143Фото: Скриншот видео
В эти минуты в Алмалинском районе города Алматы по улице Брусиловского, происходит тушение пожара в двухэтажном здании.
По прибытии первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение здания с угрозой распространения огня на рядом расположенные объекты.
Незамедлительно поданы пожарные стволы на тушение. На месте работают силы и средства МЧС по повышенному рангу. Создан штаб пожаротушения.
Ситуация находится под контролем пожарных подразделений. Работы по ликвидации возгорания продолжаются.
Самое читаемое
- Около 6 тысяч жителей дачного массива в Алматинской области обеспечили питьевой водой
- Токаев вошел в список 500 влиятельных мусульман мира за 2027 год
- Громкие имена, один закон: рядовые казахстанцы поддержали позицию Токаева
- Казахстан потерял шансы на второе место в Лиге наций после поражения от Молдовы
- Токаев выразил соболезнования ОАЭ после ДТП с человеческими жертвами