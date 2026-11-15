В Алматы тушат пожар в двухэтажном здании

В эти минуты в Алмалинском районе города Алматы по улице Брусиловского, происходит тушение пожара в двухэтажном здании.

По прибытии первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение здания с угрозой распространения огня на рядом расположенные объекты.

Незамедлительно поданы пожарные стволы на тушение. На месте работают силы и средства МЧС по повышенному рангу. Создан штаб пожаротушения.

Ситуация находится под контролем пожарных подразделений. Работы по ликвидации возгорания продолжаются.