Коммунальные службы Алматы переходят на усиленный режим работы из-за ожидаемого ухудшения погоды в ближайшие дни, передает BAQ.KZ. По данным РГП "Казгидромет", с 8 по 10 декабря в городе прогнозируются дождь и снег, туман, усиление ветра и понижение температуры. Ночью 10 декабря местами возможно выпадение до 6–9 сантиметров снега, а в предгорьях — до 15–20 сантиметров. После прохождения циклона, с 11 декабря, осадки прекратятся, но ночная температура может опуститься до –13…–15 °C.

В управлении коммунальной инфраструктуры сообщили, что городские службы приведены в состояние полной готовности. На базах предприятий организовано круглосуточное дежурство водителей, механизаторов и дорожных рабочих. В постоянном режиме планируется задействовать свыше тысячи единиц спецтехники и около 2,7 тысячи сотрудников. Для мониторинга возможного обледенения на подъемах, спусках и других опасных участках усилено патрулирование — на дежурство вышли 75 оперативных бригад.

Также к работе в круглосуточном режиме подготовлена Служба спасения Алматы — 15 единиц техники и 50 специалистов. Департамент по чрезвычайным ситуациям задействует 53 единицы техники и 244 сотрудника личного состава. В акимате города, районных акиматах, управлении коммунальной инфраструктуры, ГКП "Алматы Тазалык" и подрядных организациях организовано постоянное дежурство для контроля выполнения работ. До начала снегопада запланирована профилактическая обработка основных магистралей противогололёдными реагентами.

Жителям Алматы рекомендуют учитывать прогноз погоды и соблюдать меры предосторожности. Водителям советуют перейти на зимние шины, снижать скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. Начинающим водителям при возможности предлагают пользоваться общественным транспортом. Пешеходам рекомендуется быть внимательными на скользких тротуарах и не подходить близко к многоэтажным зданиям из-за риска схода снега с крыш.