Аким Алматы Дархан Сатыбалды провел совещание по вопросам развития транспортной инфраструктуры города. В центре внимания — повышение пропускной способности дорог и снижение транспортной нагрузки, передает BAQ.KZ.

В числе приоритетов обозначены расширение выделенных автобусных полос и создание безопасной дорожной инфраструктуры. Участники совещания также рассмотрели ход работ по пробивке радиальных и магистральных дорог, текущий статус проектов и графики их реализации.

Особое внимание уделено предстоящему дорожно-ремонтному сезону. В 2026 году планируется отремонтировать 360 улиц общей протяженностью 294 километра. Активная фаза работ стартует с наступлением благоприятных погодных условий.

Отдельно была поднята проблема просевших решеток дождеприемников, которые создают неудобства для автомобилистов. Дархан Сатыбалды поручил проработать вопрос установки самонивелирующихся «плавающих» дождеприемников. Начать их внедрение планируется на наиболее проблемных участках города.