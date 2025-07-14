В Алматы произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием сразу нескольких автомобилей и пассажирского автобуса. О происшествии сообщили в департаменте полиции города, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошел около 18:10 в Алатауском районе Алматы. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля марки МАЗ, следуя в восточном направлении по Бурундайскому шоссе, не справился с рулевым управлением. В результате он совершил столкновение с попутными автомобилями Mercedes и Kia, а затем выехал на встречную полосу, где врезался в автобус Yutong и автомобиль Subaru.