  • 14 Июля, 22:43
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В Алматы в крупном ДТП с участием автобуса пострадали 23 человека

По факту ДТП начато расследование.

Сегодня, 22:30
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 22:30
Сегодня, 22:30
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Фото: gov.kz

В Алматы произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием сразу нескольких автомобилей и пассажирского автобуса. О происшествии сообщили в департаменте полиции города, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошел около 18:10 в Алатауском районе Алматы. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля марки МАЗ, следуя в восточном направлении по Бурундайскому шоссе, не справился с рулевым управлением. В результате он совершил столкновение с попутными автомобилями Mercedes и Kia, а затем выехал на встречную полосу, где врезался в автобус Yutong и автомобиль Subaru.

"В результате аварии пострадали 23 человека, включая пассажиров автобуса и водителя автомобиля Kia Sportage. По факту ДТП начато расследование", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

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