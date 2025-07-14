В Алматы в крупном ДТП с участием автобуса пострадали 23 человека
По факту ДТП начато расследование.
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В Алматы произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием сразу нескольких автомобилей и пассажирского автобуса. О происшествии сообщили в департаменте полиции города, передает BAQ.KZ.
Инцидент произошел около 18:10 в Алатауском районе Алматы. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля марки МАЗ, следуя в восточном направлении по Бурундайскому шоссе, не справился с рулевым управлением. В результате он совершил столкновение с попутными автомобилями Mercedes и Kia, а затем выехал на встречную полосу, где врезался в автобус Yutong и автомобиль Subaru.
"В результате аварии пострадали 23 человека, включая пассажиров автобуса и водителя автомобиля Kia Sportage. По факту ДТП начато расследование", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.
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