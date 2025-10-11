Аким Алматы Дархан Сатыбалды принял участие в посадке деревьев в парке "Достык". Акция прошла в рамках республиканской экологической программы "Таза Қазақстан", передает BAQ.KZ.

К мероприятию присоединились депутаты, волонтёры и активная молодёжь города. Во время субботника было высажено 50 деревьев, среди них - сосны, клёны, липы, а также кустарники и тюльпаны.

Дархан Сатыбалды подчеркнул, что развитие экологической культуры и формирование ответственного отношения к природе — важная часть программы "Таза Қазақстан".

"Алматы — один из самых зелёных городов страны, и его сохранение требует постоянных усилий и участия каждого", — отметил глава города.

С начала 2025 года в Алматы уже высажено более 31 тысяч зелёных насаждений, включая 2 тысячи крупномерных деревьев высотой свыше шести метров.

Кроме того, в рамках программы проводится сбор пластика и алюминия через фандоматы, утилизация просроченных лекарств и мероприятия по раздельному сбору отходов.