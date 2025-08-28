  • 28 Августа, 04:44

В Алматы в заброшенном автомобиле нашли тело мужчины

Признаков насильственной смерти на теле не выявлено.

Сегодня, 03:40
Фото: pixabay.com

В Турксибском районе Алматы обнаружили тело мужчины в машине, оставленной в зарослях парка, передает BAQ.KZ со ссылкой на ДП города.

По данным правоохранительных органов, признаков насильственной смерти на теле не выявлено. Личность погибшего установлена.

"Назначены необходимые экспертизы для установления точной причины смерти", - уточнили в пресс-службе ДП Алматы.

