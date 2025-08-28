В Турксибском районе Алматы обнаружили тело мужчины в машине, оставленной в зарослях парка, передает BAQ.KZ со ссылкой на ДП города.

По данным правоохранительных органов, признаков насильственной смерти на теле не выявлено. Личность погибшего установлена.